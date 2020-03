Coronavirus: Trump, “stiamo usando potere federale per sconfiggere il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno usando tutto il loro potere federale per sconfiggere il nuovo coronavirus. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa dopo la riunione della task force incaricata di seguire la questione. “La settimana scorsa abbiamo ottenuto un finanziamento iniziale di 8,3 miliardi di dollari dal Congresso (…) e voglio ringraziare tutti i membri del Congresso”, ha affermato. Finora nel paese ci sono stati 50 morti per la diffusione del virus che causa la Covid-19. (Was)