Coronavirus: Gallera, non abbiamo più autoambulanze per trasferire pazienti

- "Oggi siamo arrivati al punto che non abbiamo più autoambulanze quindi qualcuno che ha già un posto in un altro presidio dovrà attendere in tarda serata per poter essere spostato". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Coronavirus in Lombardia riferendosi allo sforzo in atto per spostare i pazienti dagli ospedali più in sofferenza ad altre strutture. Sono "170 i pazienti che siamo riusciti a togliere dalle zone più difficili" ha precisato Gallera, ovvero quelle che vedono ogni giorno un grande afflusso, come ad esempio da Crema, Seriate, Lodi, Vigevano, Voghera, da Cremona e Iseo. "In soli due giorni sono 91 i pazienti che sono stati trasferiti in altre strutture ospedaliere e altri 81 in altre strutture socio sanitarie, in Rsa, questi ultimi sono i pazienti meno complicati" ha concluso Gallera. (Rem)