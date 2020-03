Coronavirus: Anzaldi (Iv), incomprensibile che governo non risponda a presidi

- Per il deputato di Italia viva e componente della commissione Cultura della Camera, Michele Anzaldi, "l'atteggiamento del governo nei confronti dei presidi e del personale Ausiliario, tecnico ed amministrativo (Ata) delle scuole è incomprensibile: perché nessuno risponde all'Associazione nazionale presidi? Perché il ministero non dà indicazioni? Perché il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'Istruzione Azzolina non intervengono? Come è possibile che i presidi debbano ricevere disposizioni (di buonsenso) dalla loro associazione e non dalle istituzioni?. La posizione del governo - prosegue il parlamentare su Facebook - di mantenere aperta la scuola, nel senso della didattica, è assolutamente giusta, ma questo che c'entra invece con le singole scuole? Gli istituti vanno chiusi, tutto il personale deve poter lavorare da casa, compresi presidi, bidelli e segretari. No a rischi di contagio per spostamenti totalmente inutili". (Rin)