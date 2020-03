Coronavirus: Gallera, Mattinzoli sta meglio grazie utilizzo farmaco artrite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia si sta sperimentando l'utilizzo di un farmaco per l'artrite nella cura dei pazienti positivi al coronavirus. Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza in Lombardia. "I riscontri che stiamo avendo sono positivi - ha aggiunto Gallera - Il nostro collega Alessandro Mattinzoli (assessore regionale allo sviluppo economico, ndr) sta meglio grazie all'utilizzo di questo farmaco sperimentale, ha avuto un netto miglioramento. È una bella notizia che siamo contenti di darvi". (Rem)