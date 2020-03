Libia: coronavirus, due presunti casi in quarantena a est di Bengasi

- Due persone, presumibilmente contagiate dal nuovo coronavirus, sono state messe in quarantena oggi nell'ospedale Kuwayfiyah, a est di Bengasi. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute del governo ad interim con sede nell'est della Libia, Saad Aggoub. Si tratta di due cittadini libici, uno proveniente dall'Iran e un altro da un paese vicino da cui non si conosce il nome. Finora in Libia non si sono verificati casi di contagio, ma le autorità locali hanno avviato misure preventive. (Bel)