Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), decreto sia semplice e chiaro, siamo in emergenza

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, chiede all'esecutivo, in vista del decreto con le misure per fronteggiare il Covid-19, "pochi articoli, chiarezza, certezze e adeguatezza dei fondi, reperimento posti di terapia intensiva in tutta Italia e tutela lavorativa per tutti gli italiani e di tutte le aziende italiane. Questo ci aspettiamo. Si faccia in modo che siano previste - continua il parlamentare in una nota - solo stringate e chiare procedure e estremamente semplificate come la situazione impone. Siamo tutti in zona protetta, nessuno escluso. Il decreto deve prevedere solo priorità, partendo da disabili, anziani e bambini. Se gli italiani stanno tutti a casa a proteggersi e a proteggerci, in Parlamento dovremmo fare altrettanto. Invece le bozze del decreto coronavirus - conclude Silvestroni - sembrano quelle del Milleproroghe. Inaccettabile". (Com)