Coronavirus: De Corato, autisti Atm lasciati a lavorare senza mascherine

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato sul Protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro firmato dal Governo, dai sindacati e dalle associazioni datoriali commenta in una nota: "Il personale Atm deve essere messo al più presto in condizione di lavorare in sicurezza, fornendo agli autisti il kit di mascherine e guanti e procedendo alla sanificazione degli ambienti di lavoro, così come è previsto nel Protocollo firmato questa mattina dal Governo. Attualmente, infatti, i dipendenti Atm si trovano a operare in precarie condizioni igienico-sanitarie: gli autisti non dispongono di mascherine, nonostante siano a contatto diretto con i passeggeri, e i bagni versano in condizioni pietose". "La decisione del Governo – prosegue l'assessore De Corato – di mantenere attivi i servizi di trasporto pubblico, in quanto essenziali, comporta anche l'indispensabile e doverosa tutela di chi vi lavora. Mi auguro solo che ai dipendenti Atm arrivino mascherine a norma, diversamente da quelle inviate dal Dipartimento di Protezione civile al nostro personale sanitario, inefficaci in caso di pandemia". (com)