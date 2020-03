Rai: M5s, parlare di disforia di genere è cosa importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i componenti del Movimento cinque stelle della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, "in questi giorni la Rai sta affrontando con professionalità un momento delicatissimo per tutti noi: l'emergenza portata dal coronavirus. Ma l'informazione non si ferma solo a questo e sentir parlare, ieri, di disforia di genere è stata una cosa importante. Le persone transgender esistono - rilevano in una nota i parlamentari -, affrontano percorsi difficili, che iniziano già nella prima adolescenza. Parlarne con naturalezza è fondamentale proprio per far conoscere questa realtà a tutti. Per non lasciar indietro nessuno. E soprattutto per sfatare tanti e inutili tabù. Quindi un grazie al servizio pubblico". (Com)