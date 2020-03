Coronavirus: Russia, premier annuncia nuovo Consiglio coordinamento per gestione crisi

- Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha annunciato oggi la creazione di un nuovo Consiglio di coordinamento per la gestione della crisi legata alla diffusione internazionale del nuovo coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Il nuovo organo comprenderà il quartier generale operativo creato in precedenza e rappresentanti di tutte le amministrazioni regionali, in modo che venga garantito il massimo grado di coordinamento tra le autorità competenti”, ha detto il premier, definendo “critica” la situazione attuale in Europa. “In questo momento la priorità deve essere la presa di misure in grado di tutelare al meglio la salute dei cittadini”, ha aggiunto Mishustin, raccomandando alla popolazione di limitare il più possibile i viaggi all’estero. (Rum)