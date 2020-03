Milano: Polizia arresta 2 persone per spaccio, indagate altre 2 per favoreggiamento e violazione art. 650 (2)

- In un'altra occasione, venerdì pomeriggio, invece, sempre i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 38 anni per detenzione e spaccio di droga ed indagato in stato di libertà un ragazzo italiano di 22 anni. I poliziotti, transitando in via Bezzecca, hanno notato i due all’interno di una macchina mentre contavano delle banconote e si guardavano attorno con fare sospetto. I poliziotti decidono quindi di effettuare un controllo, trovando addosso al 38enne 2.4 grammi di marijuana e circa 600 euro in banconote di diverso taglio. All’interno della sua abitazione sono stati trovati e sequestrati altri 155 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. (com)