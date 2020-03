Polonia: capo dello Stato, rinvio elezioni presidenziali non è previsto al momento (2)

- Le affermazioni di Duda sono state confermate anche dal portavoce del governo, Piotr Muller, all’emittente “Radio Zet”. “Si tratta di una possibilità che non stiamo discutendo per ora: tuttavia, la situazione è molto dinamica e non possiamo prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni”, ha detto il portavoce dell’esecutivo di Varsavia. Ieri il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato in diretta televisiva che in Polonia vige lo Stato di allerta epidemiologica. Tale contesto, ha spiegato il capo del governo, prevede una serie di misure restrittive e di prevenzione. (segue) (Vap)