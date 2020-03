Coronavirus: sindacati Lazio, vigileremo sull'applicazione del protocollo anticontagi (2)

- I sindacati si dicono convinti che il protocollo vada applicato a tutti i settori pubblici e privati e, seppur consapevoli che il quello sanitario è oggetto di specifici protocolli del ministero della Salute in materia di sicurezza degli operatori, "stiamo facendo -si legge nella nota- tutto il possibile e vigileremo affinchè nelle prossime ore sia fatta chiarezza e siano forniti a tutti i lavoratori i dispositivi di protezione ai lavoratori diretti e degli appalti connessi. Stiamo dunque già chiedendo -continua la nota-, attraverso il coinvolgimento della Regione Lazio e delle associazioni datoriali regionali, l'estensione del protocollo a ogni attività produttiva a tutela della sicurezza dei lavoratori e della salute pubblica". In questo senso i rappresentanti laziali di Cgil, Cisl e Uil, lanciamo un appello alla responsabilità e al buon senso. "Prevenire è l'unico modo che abbiamo per continuare a produrre nel rispetto della salute dei lavoratori. Sarà dunque compito delle rappresentanze sindacali vigilare che tutto quanto contrattato sia effettivamente adottato in tutte le aziende e in tutti i settori di lavoro, in accordo con le rappresentanze stesse. Esprimiamo soddisfazione -si legge anche- per quanto fatto in queste ore dalle segreterie nazionali, che hanno colto il forte grado di preoccupazione presente nei luoghi di lavoro e che hanno dato vita a comprensibili iniziative sindacali in questi giorni - aggiungono -. È necessario che ogni attività produttiva adotti tali protocolli, senza i quali è impossibile pensare di continuare a produrre esponendo i lavoratori a gravi rischi per la salute di tutti e tutte. Noi faremo la nostra parte. Il sindacato c'è". (Com)