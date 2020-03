Coronavirus: M5s, rinvio ratifica riforma Mes è scelta di buonsenso

- Per i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue di palazzo Madama , "in un momento di grande fragilità per l'Italia e l'Europa chiamate a fronteggiare l'emergenza coronavirus, il rinvio della ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, all'ordine del giorno nella riunione dell'eurogruppo di lunedì prossimo, appare certamente una scelta di buon senso, possibile grazie all'intenso lavoro portato avanti insieme al sottosegretario agli Affari europei, Laura Agea. La parola d'ordine oggi, per quella che domani - osservano i parlamentari in una nota - auspichiamo sarà ripensata davvero come Europa dei popoli, deve essere collaborazione. Solo uniti e facendo ciascuno la propria parte potremo superare questa pandemia, che ha colpito tutti i Paesi dell'Unione e in particolare l'Italia, e tornare presto alla normalità".(Com)