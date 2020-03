Emirati: coronavirus, sospeso rilascio visti d'ingresso dal 17 marzo

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno temporaneamente sospeso il rilascio di tutti i visti d'ingresso, ad eccezione dei titolari di passaporti diplomatici. Lo riferisce il quotidiano "Gulf News". La misura entrerà i vigore a partire dal 17 marzo e non si applica alle persone che hanno già ottenuto il visto in precedenza. In una dichiarazione rilasciata oggi, l'Autorità federale per l'identità e la cittadinanza ha affermato che la mossa è stata presa come misura precauzionale avviata dal paese per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. L'autorità ha aggiunto che la decisione sarà efficace fino a quando i paesi di partenza non attiveranno un meccanismo di screening medico dei passeggeri come misura aggiuntiva. (Res)