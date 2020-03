Bolivia: coronavirus, da donatori internazionali 100 milioni di dollari per fronteggiare emergenza

- Il governo della Bolivia ha annunciato che riceverà da donatori internazionali fondi per 100 milioni di dollari per fronteggiare la pandemia del coronavirus. Lo ha annunciato parlando in conferenza stampa il ministro della Presidenza, Yerko Nunez. “Il governo riceverà risorse per la lotta contro questa pandemia. I fondi verranno destinati in particolare all’acquisto di prodotti, attrezzature e forniture mediche”, ha dichiarato il ministro parlando in conferenza stampa. Nel paese si contano ad oggi 10 casi di contagio confermati. (Brb)