Coronavirus: Bentivogli (Fim-Cisl), protocollo sottoscritto su sicurezza su luoghi lavoro è un fatto positivo

- Per il leader della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, "il Protocollo sottoscritto oggi da Cgil, Cisl e Uil, governo e parti datoriali è un fatto positivo perché rimette al primo posto la salute delle lavoratrici e dei lavoratori prevedendo, per le imprese, l’adozione di misure severe e impegnative al fine di garantirne la sicurezza e limitare il contagio. E' di grande importanza riportare al centro dell'attenzione le fabbriche. Proseguiremo - continua il dirigente sindacale in una nota - in tutte le aziende il confronto affinché siano al meglio recepite le misure indicate dal nuovo protocollo e dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri. Avevamo chiesto norme chiare e cogenti per le imprese metalmeccaniche e questa regolamentazione rappresenta un passo avanti. Tra le misure è prevista la possibilità di sospendere le attività produttive laddove non si riesca a garantire la sicurezza dei lavoratori. Il blocco temporaneo, o una forte riduzione delle produzioni, resta infatti la scelta migliore per rallentare l’emergenza a partire dalle zone più colpite. Come dichiarato fin dall’inizio - si legge nella nota - sono ovviamente esclusi i lavoratori adeguatamente protetti dalle aziende che hanno garantito la salvaguardia degli impianti applicando correttamente le norme e quelli già collocati in smart working. Per chi ha ancora dubbi sull'importanza del sindacato - conclude Bentivogli - verifichi a chi si sono rivolti milioni di lavoratori ad ogni ora del giorno. Ora sarà decisivo il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori, delle Rappresentanze sindacali unitarie e delle Rappresentanze sindacali aziendali e strutture territoriali affinché tutte le imprese cambino passo".(Com)