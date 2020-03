Coronavirus: Simeone (Fi), sistema sanitario Lazio regge ma potenziare rete assistenza

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità ritiene che il Lazio possa "reggere l'urto" dovuto all'emergenza coronavirus "ma bisogna coprire le falle nel territorio". In una nota Simeone spiega: "Nella riunione dei capigruppo consiliari di ieri abbiamo avuto rassicurazioni sulle misure assunte dalla Regione Lazio per poter arginare l'aumento ormai evidente di contagi. Il sistema sanitario regionale sta rispondendo bene all'emergenza. Per fronteggiare l'epidemia Covid-19, vengono messi in campo oltre mille posti letto tra ordinari, malattie infettive, terapie intensive dedicate e R1 (Cure residenziali intensive). Saranno effettuati i primi 10 trasferimenti da terapie intensive in R1. Lunedì partirà anche il Covid-19 2 hospital Gemelli-Columbus". (segue) (Com)