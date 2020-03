Coronavirus: Simeone (Fi), sistema sanitario Lazio regge ma potenziare rete assistenza (2)

- Nel Lazio "è in arrivo l'ondata endemica di coronavirus e i numeri dei prossimi 10-15 giorni, stando al parere di autorevole esponenti del mondo medico-scientifico, potrebbero essere decisivi - sottolinea Simeone -. Mi auguro che si riveli efficiente la rete di laboratori istituita per la diagnosi rapida e per l'immediato contenimento e isolamento dei casi positivi. Auspichiamo un rafforzamento del sistema di screening, così come l'adeguamento della rete di assistenza. In questo momento le forze messe in campo sembrano pronte a rispondere alle esigenze a livello strutturale, ma c'è la necessità di dare un sostegno ai presidi periferici, alle prese con problematiche di vario tipo, dal personale carente ai letti insufficienti, senza dimenticare i dispositivi di protezione individuale". (segue) (Com)