Coronavirus: Simeone (Fi), sistema sanitario Lazio regge ma potenziare rete assistenza (3)

- Simeone infine confida che "la Protezione civile possa fornire alla Regione Lazio i quantitativi necessari di mascherine, tute, occhiali di protezione e guanti. È in atto una corsa contro il tempo a livello globale per acquisire questo materiale. Il presidente Leodori ha dato garanzie sull'arrivo di queste importanti forniture entro le prossime 48 ore. Da diversi giorni è iniziata l'emergenza sangue per il calo di donazioni scaturito dall'epidemia del coronavirus. Il Lazio sta rimanendo senza. Rivolgo- conclude - un appello a donare il sangue per salvare vite umane. Io lunedì mi recherò al Dono svizzero di Formia. Mai come in questo momento ognuno deve dare il proprio contributo per il bene del nostro paese e della nostra regione". (Com)