Coronavirus: Meloni, sospendere rette scuole pubbliche e private

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, chiede la sospensione del pagamento delle rette scolastiche nelle scuole pubbliche e private durante il periodo di chiusura. "Abbiamo presentato molte proposte per sostenere le famiglie in questa emergenza - afferma la parlamentare su Twitter -. Anche la sospensione delle rette scolastiche pubbliche e private nel periodo di chiusura, con ristoro dello Stato per istituti ed enti. Il governo accolga la nostra idea nel decreto".(Rin)