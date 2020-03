Coronavirus: Inps, proroga della scadenza dei pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) comunica, in una nota, in merito alla vicenda Covid-19, che "in un decreto legge di prossima emanazione, da parte del Consiglio dei ministri, verrà differito il termine per i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16 marzo". (Com)