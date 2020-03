Coronavirus: Pedica (Pd), Raggi oltre a chiudere parchi sistemi strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente del Pd Stefano Pedica chiede che Virginia Raggi, sindaco di Roma, oltre a chiudere i parchi sistemi le strade della Capitale. In una nota Pedica afferma: "Ben venga l’ordinanza del sindaco di Roma che stabilisce la chiusura dei parchi per la sicurezza dei cittadini. In questo momento in cui la città è ferma, Raggi ha un’occasione storica per riscattarsi, facendo quello che in quattro anni non ha fatto. In questo periodo in cui le strade e le metropolitane sono vuote - spiega Pedica - Raggi può mettere, con le dovute cautele per i lavoratori, a posto una città abbandonata da anni. Può tappare le buche, sistemare l’asfalto delle strade e le scale mobili delle stazioni della metro, cambiare tutti i cassonetti rotti e fare una bella pulizia generale". (Com)