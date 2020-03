Coronavirus: Ciriani (Fd’I), governo intervenga subito per far ripristinare traffico merci con Slovenia

- Il governo italiano deve intervenire immediatamente perché le autorità slovene ripristinino il traffico delle merci bilaterale: un conto è rafforzare i controlli sanitari alle frontiere, altro è invece impedire la libera circolazione delle merci, che oltre a rappresentare un fondamento dell’Unione europea si configura come un grave attacco alle nostre imprese. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, aggiungendo che “è assurdo che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non abbia detto una parola, ed è altrettanto incredibile che l’Unione europea non sia intervenuta di fronte a questa pesante violazione”. “L’Italia sta già pagando un prezzo altissimo per l’epidemia di Covid-19 in termini di vite umane ed economici, nel completo disinteresse dell’Europa: il governo intervenga subito per rimediare a questo gravissimo attacco ai nostri traffici commerciali”, ha concluso Ciriani. (Rin)