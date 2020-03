Coronavirus: Deliveroo lancia la modalità "consegna senza contatto"

- L'azienda Deliveroo da lunedì permette di scegliere ai clienti la modalità "consegna senza contatto". I rider saranno in grado di vedere quando un cliente ha selezionato questa opzione nelle note di consegna dell'ordine e quindi seguiranno la procedura per assicurarsi che non ci siano contatti al momento della consegna del cibo. Questa funzione - spiega l'azienda in una nota . è un'ulteriore modalità per assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e la consegna senza contatto, già richiesta dalle disposizioni normative vigenti e già comunicata da Deliveroo a rider e ristoranti. Ai rider verrà chiesto di comunicare al cliente il loro arrivo, posizionare la loro borsa termica aperta per terra fuori dalla porta, fare un passo indietro di almeno 1 metro e attendere che il cliente prenda il cibo prima che l'ordine possa essere completato. Inoltre, i rider sono in grado di effettuare ordini senza contatto in tutte le occasioni, facendolo sapere ai clienti prima del loro arrivo attraverso l'app. Questa settimana Deliveroo ha annunciato un "fondo di supporto" per i rider, per questo coloro che contraggono il virus Covid-19 o quelli a cui è stato ordinato di isolarsi da un'autorità medica potranno avere diritto a un sostegno finanziario. (Com)