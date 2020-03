Coronavirus: Rampelli (Fd'I), appello a governo affinché mascherine arrivino entro oggi negli ospedali

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, afferma in una nota: "In queste ore ci stanno giungendo numerose segnalazioni, sia dal Sant'Andrea di Roma - dove sono stato in visita ieri constatando un gigantesco encomiabile lavoro h 24 da parte di medici, operatori sanitari e tecnici - che da altri ospedali italiani. Si tratta di una disperata richiesta di Dispositivi per la protezione individuale (Dpi), in particolare mascherine, per chi è esposto in prima linea in questa battaglia per salvare vite umane. Non possiamo realizzare postazioni - osserva il parlamentare - stravolgere reparti, utilizzare perfino le sale operatorie riducendo gli interventi in elezione e poi distribuire fionde nei nosocomi per contrastare i carri armati del Covid-19. Il 12 per cento degli operatori si è già infettato e non sono certo sostituibili da persone prive di professionalità. La situazione è grave. Noi possiamo tenere alto il morale tra i cittadini, mettere bandiere sui balconi, lavorare sui provvedimenti a sostegno dell'economia, sferzare quest'Occidente irriconoscibile ed egoista oppure fare controlli per verificare negli ospedali che la macchina predisposta per l'emergenza si stia realizzando con efficienza e celerità. Ma è il governo - continua Rampelli - che ha la responsabilità e il potere di far arrivare in trincea gli strumenti necessari per contrastare la pandemia". (segue) (Com)