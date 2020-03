Coronavirus: Rampelli (Fd'I), appello a governo affinché mascherine arrivino entro oggi negli ospedali (2)

- Per Rampelli, "va rifornito il Nord al collasso e va blindata Roma, perché tutti sanno che se la discesa del virus non viene fermata a San Pietro, in una realtà urbana popolosa e densamente abitata, il contagio si moltiplicherebbe e al Sud si rischierebbe un'ecatombe. Non voglio recriminare sugli errori delle scorse settimane, ma il governo deve dirci ora è subito come sta provvedendo e quando riuscirà a fornire tali indispensabili dispositivi. L'ho chiesto stamane - conclude l'esponente di Fd'I - per la seconda volta al ministro Speranza a nome di migliaia di medici e operatori sanitari, in taluni casi costretti a ricavare mascherine dalle lenzuola dismesse, ora abbiamo diritto a risposte certe e ufficiali". (Com)