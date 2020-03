Coronavirus: Fumagalli (M5s), assessore Caparini stia calmo e dia il buon esempio

- Il consigliere regionale Marco Fumagalli, capogruppo pentastellato, risponde in una nota al messaggio sui social dell'assessore regionale al bilancio Davide Caparini in merito alle mascherine da lui definite su Facebook "non a norma" inviate dalla Protezione civile alla Regione Lombardia: "Apprendo di una fornitura di mascherine che evidentemente non sono ffp2 o ffp3 ma sono presidi di prima categoria che hanno suscitato una reazione da parte dell'assessore Caparini, che invito ad utilizzare termini moderati. Si rischia infatti di fare di tutta l'erba un fascio e ingenerare insicurezza negli operatori del settore già molto allarmati dalla complessiva situazione. Da quello che ho visto le mascherine sono presidi di prima categoria con finiture di emergenza vista la situazione". "È comprensibile che gli operatori si aspettino al più presto la fornitura di presidi di più elevato livello protettivo - prosegue Fumagalli - ma allo stesso tempo è anche corretto che si usino espressioni adeguate quando si fanno i post sui social al fine di non ingenerare incertezza nel personale sanitario circa la qualità complessiva dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Credo che le affermazioni fatte dall'assessore siano dannose e invito alla moderazione nell'uso della comunicazione da parte di chi riveste ruoli istituzionali per evitare di esasperare animi già abbondantemente tesi". (com)