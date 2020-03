Coronavirus: team medici cinesi allo Spallanzani, numero casi inalterato rispetto a ieri

- Un team di nove persone, tra medici e ricercatori, della Croce rossa cinese ha visitato, questa mattina, l'Istituto Spallanzani di Roma, scambiando con la comunità scientifica dell'ospedale ogni esperienza utile per condividere percorsi diagnostici e terapeutici nella prevenzione e lotta al Covid-19. La delegazione di medici ha fatto visita anche alla coppia cinese proveniente da Wuhan, ormai clinicamente guarita ma ancora ricoverata. "I medici dello Spallanzani, ma in generale gli ospedali italiani stanno facendo un ottimo lavoro - hanno detto i medici cinesi -. Abbiamo visto con i nostri occhi che la coppia è guarita e siamo molto contenti. Le cure che hanno ricevuto i coniugi sono state ottime e il trattamento, usato dai colleghi dello Spallanzani, è stato più che positivo, perché non ci sono state complicazioni. Abbiamo trovato i connazionali di ottimo umore. Quindi, la situazione è sotto controllo". Il team proveniente dalla Cina ha sottolineato l'importanza di "inquadrare presto i casi positivi, curarli e attuare nel modo più veloce possibile le misure di quarantena per fermare i contagi". E dal bollettino quotidiano dell'istituto è emerso che oggi, rispetto a ieri, il numero di persone positive al test per la ricerca del coronavirus, è rimasto inalterato. Oggi, come ieri, all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ci sono, in totale, 99 pazienti positivi al Covid-19. Diciassette persone necessitano di supporto respiratorio. Il loro quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni. I pazienti in osservazione sono 13. Inoltre, in giornata, l'ospedale romano prevede ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi ai test, sono 315, mentre quelli dimessi e trasferiti nel proprio domicilio o presso altre strutture territoriali, tra cui la Città militare della Cecchignola, sono 26.(Rer)