Liberato Tacchetto: Tofalo, grande gioia notizia liberazione

- La "liberazione del nostro connazionale Luca Tacchetto e della sua fidanzata, rapiti in Burkina Faso nel 2018, è una notizia bellissima e motivo di gioia immensa soprattutto in un momento così emergenziale per il nostro Paese. Nell’attesa del rientro in Italia, mi unisco alla gioia dei familiari”. Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, appresa la notizia. (Res)