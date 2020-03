Coronavirus: speculavano sulla vendita di mascherine, tre denunciati a Santa Marinella

- Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia a Santa Marinella per il reato di manovre speculative su merci. I tre 46, 53 e 56 anni, amministratore, contabile e legale rappresentante di un esercizio commerciale, approfittando dell’attuale emergenza da Covid-19 in atto, hanno speculato sulla vendita di dispositivi di protezione individuale, in particolare delle mascherine del tipo "ffp2" vendendoli al dettaglio ad un prezzo maggiorato del 400 per cento, rispetto al normale valore di mercato.(Rer)