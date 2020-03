Coronavirus: Regione Lazio, uffici sanificati, da lunedì in sede solo servizi indifferibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di presidenza della Regione Lazio, riunitosi in video-collegamento venerdì 13, ha preso atto della conclusione delle operazioni di sanificazione delle strutture e ha confermato che i dipendenti dovranno lavorare in modalità smart working come già programmato, fatta eccezione per i servizi per i quali la presenza è indifferibile. Lo comunica in una nota l'ufficio stampa della presidenza della Regione Lazio.(Com)