Sanità: Gasparri (Fi), Raggi silente quando Zingaretti chiudeva ospedali, ora canta nel dramma

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, "era silente quando Zingaretti chiudeva gli ospedali, tagliando drasticamente i posti letto che, nella situazione attuale, sarebbero stati fondamentali, oggi canta nel dramma collettivo". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Il copione che segue Raggi - prosegue Gasparri - è il medesimo del governo: arrivare sempre in ritardo, rincorrere le emergenze e creare ulteriori danni e disagi ai cittadini e alle imprese. Oggi il Campidoglio, il M5s e il Pd presentano a Roma il conto del loro fallimento, rincorrendo le criticità. Solo in provincia di Roma - aggiunge - sono stati chiusi da Zingaretti gli ospedali di Albano, Bracciano, Genzano, Palombara, Subiaco e Velletri. A quale canto si ispirava la Raggi quando il Pd causava danni alla sanità pubblica? Ora se ne devono andare. Alla politica va restituita autorevolezza. Non possiamo più consegnare città e regioni nelle mani di improvvisati che cantano dopo aver messo in ginocchio un intero sistema". (Com)