Siria-Libia: media, Haftar in visita a Damasco per coordinarsi contro la Turchia

- Il quotidiano di proprietà saudita "Asharq Al Awsat" ha rivelato che il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile scorso, ha visitato segretamente Damasco, seguito dal capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, per coordinare le azioni comuni contro la Turchia. Il giornale edito a Londra ha spiegato che sarebbe stata proprio la visita di Haftar a Damasco a spianare la strada alla ripresa delle relazioni diplomatiche tra il governo non riconosciuto di Bengasi e l’esecutivo siriano, che dopo pochi giorni hanno firmato un accordo di cooperazione. L'obiettivo principale di entrambe le visite, quella di Haftar e quella di Kamel, era di coordinare gli sforzi per contrastare il ruolo turco in diverse regioni, soprattutto in Siria e Libia. Il giornale ha sottolineato che il rapporto tra il regime siriano e Haftar risale a molti anni fa, poiché alcuni membri della famiglia di Haftar vivono a Damasco, come nel caso dei parenti e dei nipoti del defunto colonnello Muammar Gheddafi. La relazione tra Haftar e il presidente siriano Bashar al Assad, sottolinea ancora "Asharq Al Awsat", si basa sull'apertura di canali di coordinamento contro la Turchia. Alla luce dell'invio di esperti militari e soldati turchi a Tripoli, Assad invierà esperti militari, di sicurezza e di combattimento per contribuire alle operazioni guidate dalle forze di Haftar contro le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) a Tripoli, guidate da Fayez al Sarraj. Il primo marzo scorso, il governo siriano e il governo “ad interim” non riconosciuto di Bengasi, guidato da Abdullah al Thinni e sostenuto da Haftar, hanno firmato un protocollo d'intesa per riaprire le loro ambasciate. (Res)