Israele: coronavirus, 164 contagiati

- In Israele il numero delle persone contagiate dal coronavirus è salito a 164. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute. In particolare, 124 sono ricoverati, nove in via di ricovero e 27 in quarantena domestica. Due contagiati sono in condizioni critiche. Decine di migliaia di persone sono in quarantena e chiunque entri nel paese deve trascorre 14 giorni in isolamento. Gli stranieri che non possono provare di avere un luogo dove trascorrere la quarantena non saranno fatti entrare nel pase. Secondo i dati del ministero della Salute, dall'inizio della diffusione del virus, oltre 55 mila persone sono andate in quarantena volontaria e attualmente sono 38.560. Finora nel paese sono stati effettiati 6.839 test. (Res)