Coronavirus: Zingaretti, grazie a De Rossi ed a sua moglie, prendiamo esempio da loro

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, pubblica su Facebook un video con l'ex calciatore della Roma Daniele De Rossi e la moglie ed aggiunge: "Un grazie di cuore a Daniele De Rossi e a sua moglie Sarah Felberbaum per questo messaggio di sostegno e solidarietà in un momento così importante. Prendiamo esempio da loro - conclude il leader del Pd - e dalle tante e tanti che oggi si sono messi in fila per donare il sangue"- (Rin)