Coronavirus: Gelmini (Fi), collaborazione pubblico e privato fondamentale, ora più che mai

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, scrive in un messaggio su Twitter: "Una buona notizia: al via i lavori per una nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza Covid-19 all’Ospedale San Raffaele di Milano, grazie ai fondi raccolti dopo l’appello di Chiara Ferragni e Fedez. Fondamentale la giusta collaborazione tra pubblico e privato. Ora più che mai”.(com)