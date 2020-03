Coronavirus: sindaco Pomezia firma ordinanza, giardini e parchi chiusi

- Giardini, parchi e aree cani comunali chiusi a Pomezia. Lo ha stabilito il sindaco Adriano Zuccalà firmando un'ordinanza al fine di evitare assembramenti di persone. "Un provvedimento che si è reso necessario per impedire ai cittadini di riversarsi nei giardini pubblici, con bambini o cani –spiega in una nota il Zuccalà– Assembramenti di persone, o anche solo passeggiate in gruppo nei parchi possono rendere inutili le misure restrittive adottate in tutto il Paese in queste settimane. Il messaggio è chiaro: dobbiamo stare tutti a casa, uscire solo in caso di vera necessità. Le passeggiate, da soli o per portare a spasso i cani, sono consentite esclusivamente nei pressi della propria abitazione, ovviamente con l'obbligo per i padroni di animali di raccogliere le deiezioni canine. Sono consapevole -conclude il sindaco- che per ognuno di noi l'isolamento corrisponde a un sacrificio, ma è importante rispettare le indicazioni e le raccomandazioni previste. Solo così potremo tornare alla normalità il prima possibile". (Com)