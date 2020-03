Coronavirus: Villarosa (M5s), accolta nostra richiesta di odg per eurogruppo, ora costruiamo Ue 2.0

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, annuncia l'accoglimento della "richiesta del M5s in merito alla priorità dei punti all'ordine del giorno dell'eurogruppo. Il Meccanismo europeo di stabilità, finalmente, non è più una priorità ed il primo punto all'ordine del giorno è l'emergenza Covid-19. Sto seguendo attentamente - aggiunge in una nota l'esponente dell'esecutivo - con tutti i colleghi del Movimento al governo, le decisioni dell'eurogruppo e degli altri organi Ue. Chiediamo una nuova Ue 2.0. La Germania ha annunciato 500 miliardi di euro di finanziamenti e finanzia il proprio debito pubblico con tassi negativi. Dalla prossima riunione dell'eurogruppo - sottolinea Villarosa - mi attendo importanti decisioni per l'Italia, primo Stato Ue colpito gravemente. L'Italia ha bisogno di risorse economiche, parità tra gli Stati membri e non di finanziamenti o ulteriori sacrifici. Costruiamo tutti insieme una nuova Unione europea fondata, realmente e con fatti alla mano, sulla solidarietà tra tutti gli Stati membri. Questo particolare momento storico rappresenta una fase epocale per le sorti dell'Ue. Il Movimento cinque stelle vuole una Ue 2.0 fondata prima sui cittadini e poi sulla finanza". (Com)