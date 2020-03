Coronavirus: M5s, rinvio riforma Mes scelta di buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue alla Camera, "lo spostamento della riforma del Meccanismo europeo di stabilità dall'agenda dell'eurogruppo è il frutto dell'intenso lavoro che abbiamo portato avanti insieme al sottosegretario agli Affari Europei, Laura Agea. Il Mes - continuano i parlamentari - figurava infatti come primo ordine del giorno, una decisione che non potevamo accettare, vista l'emergenza da coronavirus che sta affrontando il nostro Paese e l'Europa tutta. Per questo come componenti della commissione Politiche Ue abbiamo insistito molto affinché il Mes non fosse al primo punto dell'agenda. Un risultato ottenuto soprattutto grazie all'impegno del sottosegretario Agea, che vogliamo ringraziare. Si tratta di una scelta di buon senso - concludono gli esponenti del M5s - perché l'unica priorità in questo momento è solo quella di lavorare tutti insieme per arginare il coronavirus e tornare presto alla normalità". (Com)