Coronavirus: Martella, garantire sicurezza lavoratori informazione secondo indicazioni protocollo

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, Andrea Martella, sottolinea che "con la giornata di ieri si è registrato un aumento di casi di positività al coronavirus tra gli operatori dell’informazione. Ai professionisti contagiati rivolgo - afferma l'esponente dell'esecutivo in una nota - un augurio di pronto recupero. Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto oggi, delinea obblighi e garanzie indifferibili. Questo ovviamente vale anche per il comparto dell’informazione, che si trova in prima linea in questa situazione di grande difficoltà. Si tratta di un passaggio cruciale - prosegue Martella - per dare continuità al prezioso servizio offerto ai cittadini. Rivolgo a tutti un ringraziamento riconoscente per l’impegno profuso fino ad oggi e per quello che verrà richiesto nei prossimi delicati giorni, nel corso dei quali fatica e sacrificio dovranno coniugarsi con la massima sicurezza sanitaria". (Com)