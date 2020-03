Libano: coronavirus, 93 i contagiati

- E' salito a 93 il numero di contagiati dal nuovo coronavirus in Libano. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute di Beirut, che ha invitato la popolazione ad attuare le precauzioni necessarie e uscire solo in caso di necessità. Domani, 15 marzo, ci sarà una riunione d'emergenza del gabinetto e dell'Alto consiglio di difesa per esaminare la strategia del governo rispetto alla diffusione del virus. (Lib)