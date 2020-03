Coronavirus: Perilli (M5s), un abbraccio a Sileri, medico e vero uomo dello Stato

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle a palazzo Madama, Gianluca Perilli, esprime solidarietà al viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, risultato positivo al test del Covid-19. "A nome mio e del gruppo parlamentare del M5s al Senato - afferma il parlamentare in una nota - mando un grande abbraccio a Pierpaolo Sileri, che in questa emergenza è sempre stato in prima linea al servizio del Paese e degli italiani, dimostrando grande senso di responsabilità e delle istituzioni. Da medico prima di tutto e da rappresentante del governo ha avuto un ruolo centrale, che siamo certi continuerà ad avere - continua Perilli - spendendosi in prima persona per agevolare il rientro dall'estero dei nostri connazionali e seguendo da vicino, giorno dopo giorno, l'evolversi di questa pandemia. A Pierpaolo vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione e un sincero riconoscimento per aver dimostrato di essere un vero uomo dello Stato". (Com)