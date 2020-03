Roma: viole le restrizioni per il coronavirus e vende droga in strada, denunciato spacciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno spacciatore romano di 46 anni, incurante delle prescrizioni imposte per il contrasto al Covid-19, si è messo a vendere cocaina in strada in piazza Eugenio Morelli, nella zona Colli Portuensi di Roma. Il 46enne è stato notato dai carabinieri mentre vendeva a un cliente una dose di cocaina da 5 grammi. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 10.225 euro, probabilmente provento dello spaccio. Lo spacciatore è stato denunciato e il cliente segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. Inoltre, essendo entrambi fuori dalla propria abitazione, senza una valida motivazione, sono stati deferiti anche per aver violato le prescrizioni imposte dal governo per il contenimento della diffusione del Covid-19. (Rer)