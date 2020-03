Coronavirus: Fiepet Confesercenti, da Campidoglio ci aspettavamo di più su tributi comunali

- L'amministrazione capitolina ha disposto il differimento della scadenza della prima bolletta Tari al 30 settembre 2020 e il rinvio alla stessa data del pagamento della Cosap. "Come Fiepet Confesercenti ci saremmo aspettati francamente molto di più - spiega in una nota il presidente Claudio Pica -. Siamo insoddisfatti. Che senso ha effettuare il differimento se non si lavora su un abbattimento dei costi? Bisognava ridurre la Tari, visto che le utenze commerciali in questo periodo di emergenza non stanno lavorando e quindi non producono rifiuti". Sui canoni relativi all'occupazione di suolo pubblico "se davvero si voleva andare incontro alle esigenze dei pubblici esercizi - aggiunge Pica - sarebbe stato più utile posticipare le scadenze al 31 ottobre con possibilità di rateizzazione in 12 mesi senza interessi, vista la grande difficoltà in cui si trovano le aziende. Difficoltà che l'amministrazione comunale ben conosce, poiché nelle recenti riunioni presso l'assessorato alle Attività produttive, proprio sull'emergenza Covid-19, è emersa la fase di criticità in cui versano gli esercizi pubblici" Pica quindi si chiede se "l'assessore capitolino al Bilancio Lemmetti riesca a capire il dramma che stanno vivendo le imprese romane" oppure se si "occupi solo di fare cassa e monitorare le entrate di Roma Capitale".(Com)