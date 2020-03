Coronavirus: Mibact, la cultura non si ferma davanti al contagio

- La cultura non si ferma davanti al contagio del virus e prosegue la sua attività sul canale Youtube del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con video interamente dedicati alle iniziative virtuali dei musei, siti archeologici, biblioteche, archivi, attività dello spettacolo, cinema, audiovisivo e musica, grazie ai contributi dei luoghi della cultura statali e di tante istituzioni culturali nazionali che hanno aderito (https://www.youtube.com/MiBACT). E' quanto riporta il dicastero in una nota. Un’attività che prende il via dal duplice slancio della campagna "Io resto a casa", rilanciata sui social nei giorni scorsi dal ministro Dario Franceschini e da migliaia di artisti per invitare gli italiani a ridurre gli spostamenti per combattere la diffusione del Coronavirus, e della maratona solidale "L’Italia chiamò", che ha visto ieri per 18 ore consecutive la partecipazione di centinaia di protagonisti del mondo dell’informazione, della cultura, della musica e dello spettacolo. Sono molti i video che continueranno ad essere caricati su YouTube per raccontare mostre presenti e passate, restauri, capolavori delle collezioni, performance, curiosità, segreti e dietro le quinte dei luoghi della cultura statali. Storici dell’arte, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, architetti, attori e musicisti si impegnano in questo modo per avvicinare i cittadini al proprio patrimonio culturale e a rimanere in contatto con l’arte e la cultura in questa difficile circostanza. (segue) (Com)