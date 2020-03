Coronavirus: Serbia, ministero Sanità conferma 41 casi nel paese

- Sono in tutti 41 i casi di nuovo coronavirus che sono stati confermati in Serbia. Sono i dati resi noti nella mattinata di oggi dal ministero della Sanità di Belgrado. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Fena”, inoltre, il centro clinico Vojvodina Edita Stokic, ha annunciato che un paziente a cui era stata confermata la diagnosi in precedenza è stata dimessa dopo che un secondo tampone si è rivelato negativo. (Seb)