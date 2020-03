Coronavirus: Guidi (Fd'I), Raggi chiarisca se parco Balduina-Monte Mario è aperto o chiuso

- Il parco ciclopedonale Balduina-Monte Mario che nei suoi 5 chilometri di pista collega i due quartieri terminando nel parco di Monte Ciocci, in questi giorni è stato preso di assalto dai cittadini. "Sembra di capire che le piste ciclabili non siano contemplate nell'ordinanza (emanata dal sindaco di Roma e che prevede la chiusura di parchi recintati e ville, per contrastare la diffusione del coronavirus, ndr) e rimangono aperte". È quanto dichiara in una nota Federico Guidi coordinatore di Fratelli d'Italia nel municipio XIV. "Parliamo di un parco, con aree giochi e panchine - prosegue -. E certamente l'area del parco Monte Ciocci dovrebbe stare comunque chiusa. Spetta a Roma Capitale e al municipio XIV dare una indicazione certa ai cittadini. Se il parco va chiuso si appongano avvisi specifici, si utilizzino i cancelli residui e si apponga il nastro della polizia municipale laddove questi mancano. Se invece può essere utilizzato, sempre con il buon senso e seguendo le indicazioni sanitarie della distanza minima, Comune e municipio ce lo facciano sapere con certezza". Guidi quindi conclude: "Stiamo sollecitando tramite Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale, Comune e Municipio a fornire delucidazioni".(Com)