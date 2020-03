Coronavirus: Farmacisti speculatori denunciati a Roma, prodotti con rincari dell’800 per cento

- Prodotti antibattericiti dal prezzo lievitato dell'800 per cento e guanti monouso venduti a peso d'oro. Vista la grande richiesta dei prodotti utili per contrastare il diffondersi del Coronavirus, un farmacista di Roma è arrivato a chiedere 33 euro per un flacone battericida che ne costa normalmente 3,5 euro mentre un pacco da 100 guanti monouso del valore ordinario di 2,90 euro era venduto a 14,99 euro. A scoprire la speculazione illegale sono stati gli agenti della Divisione amministrativa e sociale della questura di Roma che hanno effettuato indagini in seguito a segnalazioni di cittadini. I titolari della farmacia che ha approfittato dell'emergenza coronavirus alzando i prezzi dei prodotti sono stati denunciati per manovre speculative su merci. I poliziotti, inoltre, hanno sequestrato una ingente quantità di prodotti che i farmacisti avevano accumulato. Gli stessi non solo si erano riforniti tramite le consuete ditte all'ingrosso, ma avevano addirittura svuotato i vicini supermercati di prodotti per la sanificazione della casa. Infatti sono stati trovati numerosi flaconi per lavare e disinfettare le superfici con marchi di una catena di supermercati locali, acquistati, come da fattura del 24 febbraio, ad un prezzo di 81 centesimi l'uno e messi in vendita al pubblico a 8 euro ciascuno. In tutto sono stati sequestrati oltre 4 mila articoli, tra disinfettanti, guanti ed occhiali protettivi.(Rer)