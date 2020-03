Coronavirus: l'applauso di Roma a medici e infermieri, il flash mob dalle finestre della - video 2

- In diversi quartieri di Roma, come nei comuni di tutta Italia, alle 12 di oggi le persone si sono affacciate ai balconi o alle finestre per rivolgere un lungo applauso ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori che stanno lavorando in questi giorni per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il video. (Rer)