Coronavirus: Gelmini (FI), servono dispositivi sanitari, governo si dia una mossa

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, in una nota intima al governo di sbrigarsi nel rifornire le regioni, in primis la Lombardia, la più colpita dal coronavirus, di dispositivi sanitari. “In questi giorni c’è una vera e propria corsa contro il tempo per predisporre nuovi posti letto in terapia intensiva e per poter così accogliere tutti i malati che ne dovessero avere il bisogno. La Regione, con la regia del presidente Fontana e dell’assessore Gallera, ha individuato nello spazio della Fiera di Milano un possibile luogo nel quale prevedere un ‘ospedale da campo’ per le emergenze che ancora ci saranno nei prossimi giorni. Il progetto, però, non sta andando avanti perché non sono disponibili nuovi macchinari e nuove attrezzature”, ricorda Gelmini. “Questa crisi sanitaria - prosegue l’azzurra - durerà ancora parecchie settimane e potrebbe, ahimè, interessare anche altre regioni meno attrezzare della Lombardia, dell’Emilia Romagna o del Veneto. Occorre che il governo intervenga subito. Due le strade da seguire: acquistare questi dispositivi dall’estero oppure riconvertire le nostre industrie sanitarie per far in modo che possano essere prodotti qui in Italia”. “La centrale unica d’acquisto deve essere messa subito nelle condizioni di poter lavorare e dare riposte ai bisogni delle istituzioni e della cittadinanza. A Palazzo Chigi si diano una mossa. Non c’è tempo da perdere”, conclude Gelmini.(com)